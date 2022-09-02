Потрібне бажання Росії вирішувати питання не силою, не війною.

На даний час не існує ключового елементу для перемовин з Росією.

Зеленський у виступі- відеозверненні під час міжнародного економічного форуму "Амброзетті", відповідаючи на запитання щодо можливості перемовин з Росією.

"Ключове, я думаю, як ви сказали, якщо такий момент існує. Сьогодні він, на жаль, не існує і не існував довгі роки до цього, бо агресія Росії почалася не вчора і навіть не 24 лютого, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації, відкрите і нахабне. Війна йде 8 років, то ж треба, перше - бажання Росії не воювати, вона повинна хотіти вирішувати ті чи інші питання не війною, не снарядами, не знущаннями і не вбивствами. Поки що вона хоче вирішувати все силою", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що український народ загальмував наступ Росії в Україні. За його словами, в цьому важливою була підтримка західних партнерів. "Ми розбили їх плани на сьогодні, тим не менше - це війна, якої ми точно не хочемо, бо вся війна, все відбувається тільки на нашій території, люди гинуть, наші громадяни тут і російські військові, яких відправили на смерть. але це вже проблеми їх політико- військового керівництва", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що для переговорів в росіян має бути "бажання номер один"- не захоплювати території. "Другий пункт це бажання світу, більшість країн в Європі сьогодні підтримують Україну, але потрібне об'єднане бажання", - додав він. Зеленський наголосив, що введення санкцій проти росії потребує спільних підходів. Він подякував за підтримку таких санкцій, але наголосив, що потім =деякі компанії країн, що підтримали санкції, знаходили обхідні шляхи для Росії як обходити санкції. "В усьому світі є ті чи інші держави, ті чи інші лідери - однією рукою тиснуть руку нам, а іншою рукою хочуть приблизити до себе бізнес-партнерів президента Путіна", - сказав Зеленський. За його словами, третім має бути бажання суспільства Росії на припинення війни. За його словами, для цього росіяни "повинні відчувати на собі, що вони винні в цій війні, вони винні в своєму виборі, вони винні в тому, що вони промовчали". За йоого словами, російські люди повинні усвідомити, що вони винні і що ця війна страшна, і що немає іншої альтернативи- російські війська мають вийти з чужої землі. " І тоді бажання російського суспільства не вбивати сусідів проявиться в тому, що вони будуть тиснути на своє політичне керівництво", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Російська влада назвала дії своїх окупаційних військ "спецоперацією" нібито для "демілітаризації" та "денацифікації" нашої держави. Супротивники обстрілювали і цивільні, і військові об’єкти. Лише в одному Маріуполі загинули десятки тисяч осіб.

Між представниками України та РФ були переговори, але вони навіть не привели до припинення вогню.

Наприкінці липня радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що підстав для відновлення мирних переговорів з російською стороною немає. Подоляк зазначив, що в РФ "немає реальності".

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