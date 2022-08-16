Понад 7 млн бот-юзерів впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії.

Сьогодні відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну хакерська атака на офіційний сайт Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

"Його атакували з території Російської Федерації. Російська група "народная киберармия" здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 мільйона бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що ця атака суттєво не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною користувачам.

Нагадаємо, що на початку березня російські загарбницькі війська завели на Запорізьку АЕС близько 500 своїх військових, танки, важке озброєння та вибухівку.

Вони неодноразово обстрілювали станцію та територію навколо неї.

Євросоюз разом з більш ніж 40 країнами світу закликали Росію негайно вивести свої війська та свій персонал із Запорізької атомної електростанції.

За словами президента України Володимира Зеленського, будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом по країнам ЄС, Туреччині, по Грузії, і більш віддаленим регіонам.

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