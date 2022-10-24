У разі повторного наступу з боку Білорусі Росія ризикує повторити помилки, яких вона припустилася навесні 2022 року.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський не виключає повторного наступу Росії на Україну з території Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

"Звичайно, вони готуються до ескалації бою і перенесення конфлікту в інші зони бойових дій. Вони готуються до того, щоб послабити наші угруповання, і, на мою думку, можливою метою є спроба перерізати або послабити наші лінії забезпечення", – зазначив Сирський.

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За словами генерала, в цьому випадку Росія може повторити ті ж помилки, які змусили її відступити з північних регіонів України навесні 2022 року.

"Вони ризикують вдруге наступити на ті самі граблі і вдарити себе по обличчю", – наголосив Сирський.

Загроза наступу з Білорусі

Останнім часом в Україні активно обговорюють можливість повторного наступу російських військ із території Білорусі. Так, у Генштабі ЗСУ зазначили, що вже майже місяць у Білорусі триває активна перевірка мобілізаційних ресурсів.

Раніше повідомлялося, що Білорусь повністю закрила доступ до відео з камер на дорогах країни. Примітно, що більше ніж за місяць до початку повномасштабної війни в Україні Держприкордонкомітет Білорусі також прибрав доступ до камер на в'їзді і виїзді з білоруських прикордонних переходів. Так, 14 січня першими були відключені камери на кордоні з Україною.

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