Ворожий великий десантний корабель небоєготовний, зазначив спікер Військово-морських сил Збройних сил України.

Великий десантний корабель, який росіяни пригнали в Севастополь, - це вже відомий "Оленегорський горняк", повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи учорашню інформацію від партизанського руху українців і кримських татар "Атеш" щодо ВДК. "Корабель перебуває зараз у Севастопольській бухті, це ми можемо підтвердити. А щодо його можливої участі у заходах оборони акваторії або інших учбово-бойових заходах, то це він зможе робити навряд. Тому що це дуже відомий нам всім великий десантний корабель 755 проекту "Оленегорський горняк". Який, звісно, зараз трошки не б/г (небоєготовий, - Ред.), як у нас кажуть у Збройних силах. Тому що він після отриманих минулого сезону пошкоджень перебуває у ремонті. І, скоріш за все, саме з цією метою, з Новоросійську його туди притягнули. Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто", - сказав Плетенчук.

Він підкреслив, що це вже перевірена інформація, це той самий корабель. "Замаскувати такий великий корабель як проекту 755 неможливо", - підкреслив речник. За словами Плетенчука, станом на зараз цей ВДК має пройти відповідні ремонтні заходи, після цього будуть ще деякі процедури згідно з протоколом.

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"І вже там може бути колись він повернеться на бойове чергування. Але враховуючи, що в нього пошкодження були досить суттєві, то у найближчій перспективі ми його навряд чи побачимо за виконанням подібних завдань", - підкреслив Плетенчук.

Щодо ситуації у Чорному морі речник ВМС повідомив, що станом на зараз в акваторії знаходяться чотири ворожих кораблі, з них два - це носії крилатих ракет, це підводні човни проєкту "Варшавянка". У них на борту може бути до чотирьох ракет і загалом може бути до восьми.

Плетенчук додав, що останнім часом росіяни виводять в море приблизно 10 одиниць свого флоту і це робиться як з метою виконання учбово-бойових завдань, тобто навчання особового складу, так і для розосередження корабельного складу, щоб він не збирався в одному місці, в одній локації зі "зрозумілих причин".

"Окрім того, вони виконують завдання з ведення розвідки, охорони пунктів базування. Те що в морі перебуває якась кількість кораблів - не каже про те, що завтра вони почнуть рухатися в бік нашого узбережжя", - зауважив речник.

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Як повідомляв УНІАН, у партизанському русі українців і кримських татар "Атеш" вчора, 24 січня, повідомили, що в Севастополь передислоковано великий десантний корабель проекту 775. За їхніми даними, після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням. В "Атеш" припустили, що незабаром корабель буде виконувати бойове чергування.

Пошкоджено ВДК "Оленегорський горняк" - що відомо

У ніч на 4 серпня 2023 року надводний український дрон пошкодив цей корабель у базі Новоросійська (РФ). Корабель отримав пробоїну у машинному відділенні і почав тонути. Катерами росіяни відбуксували його до берега.

За даними британської розвідки, пошкодження десантного корабля ВМФ Росії "Оленегорський горняк" стало значним ударом по російському Чорноморському флоту, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.

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