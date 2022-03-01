Полковника Олександра Оксанченка вважають одним з найкращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків.

У повітряному бою загинув один з найкращих льотчиків-винищувачів у світі-український полковник Олександр Оксанченко. Він відволікав на себе ворожу авіацію.

Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно полковника Оксанченка званням Героя України.

"Полковник Олександр Оксанченко, відтепер Герой України, загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію... Шкода, що Героя України він не отримав за життя, адже був вартий цього... Він для мене - назавжди Герой. Назавжди Живий", - написала в Facebook Лана Борисова.

Олександр Оксанченко: що про нього відомо

Полковник Олександр Оксанченко - українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі.

На його рахунку - більше двох тисяч льотних годин, до того ж, він бездоганно виконував найскладніші елементи найвищого пілотажу.

Він став відомий після тріумфальних польотів на авіашоу - SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

Його почерк і стиль виконання фігур вищого пілотажу знає весь світ.

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