У черговий раз вертоліт "приземлили" за допомогою ПЗРК "Ігла".

На Донеччині бійці Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували ворожий ударний вертоліт Ка-52. Захисники України продовжують знищувати техніку окупантів та "демілітаризувати" армію РФ.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДШВ.

"Закінчуємо вихідні гарними новинами! На Донеччині воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК "Ігла" в черговий раз успішно "приземлили" ворожий ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Не зупиняємося, сезон полювання триває...", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині наші бійці знищили склад боєприпасів ворога. "Фаєр-шоу від 80 бригади" потрапило на видовищне відео, на якому добре видно пожежу та детонацію.

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