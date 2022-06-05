Воїни з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ відзначилися влучним ударом по окупантам. В результаті обстрілу був знищений ворожий склад з боєприпасами на Луганщині.
Відповідною інформацією поділився прес-центр підрозділу на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Солдати зафіксували на відео наслідки удару. Зйомка, судячи з усього, велася за допомогою розвідувального дрона. Кадри ролика демонструють сильну пожежу в будівлі, де зберігалися боєприпаси. Періодично у вогні детонують снаряди, що провокує різкі спалахи вогню.
Відео підписали лаконічно: "Фаєр-шоу від 80 окремої десантно-штурмової бригади". З якого озброєння завдали удару, не вказано, але можна з упевненістю припустити, що працювала артилерія.
Нагадаємо, це не перша ціль, яку сьогодні, 5 червня, знищили ЗСУ. Раніше бійці з 30-ї бригади показали, як підірвали кілька танків і БТР противника. А солдати з 128-ї бригади пострілом з ПЗРК збили вертоліт Ка-52 "Алігатор".
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