Абсолютна більшість з них належала до московського патріархату.

У Донецькій області окупаційні війська за три місяці повномасштабного вторгнення знищили вже 43 релігійні споруди. Більшість з них належала УПЦ МП.

Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Отримавши благословення московського патріарха Кіріла, росіяни нищать українську культурну та релігійну спадщину - навіть ті об'єкти, що перебувають безпосередньо в підпорядкуванні самого московського патріархату. Вчора внаслідок обстрілу Святогірська згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври, але це далеко не перша релігійна споруда, знищена росіянами", - йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, лише у Святогірську, який об'єднує три пам'ятки архітектури та культури, росіяни пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити та два корпуси келій Святогірської лаври, вбивши чотирьох монахів.

"Всього по області росіяни зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди - абсолютна більшість із них належала до московського патріархату. Це - цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури. Росія має бути зупинена - інакше під загрозою опиниться культура решти європейських народів", - розповів голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок дій російських загарбників знищено дерев'яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври - культурний пам'ятник, побудований у 1912 році. 4 червня в УПЦ МП підтвердили факт російської атаки на скит. Внаслідок військових дій сталася масштабна пожежа.

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