В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в четвер загинув військовослужбовець з Хмельниччини.
Про це повідомляється на сторінці Хмельницької ОДА у Facebook.
"Сьогодні вранці, 27 травня, від кулі російського снайпера під Маріуполем загинув офіцер Максим Польовий, командир батальйону 128-мої окремої гірсько-штурмової бригади", - йдеться у повідомленні.
Він народився на Хмельниччині в селищі Наркевичі, воював за Україну з 2014 року. Пройшов Дебальцеве. У загиблого бійця залишилися батьки, дружина та двоє дітей.
Сьогодні в оперативно-тактичному угрупованні "Північ" повідомили, що поблизу Новотошківського внаслідок снайперського обстрілу з боку окупантів загинув український військовий. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
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