Четверо поранені, а 22 перебувають у полоні.

Російські окупанти вбили 100 українських спортсменів і тренерів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі та діти. Всі вони Герої, кращі з найкращих наших людей",- зазначив він.

Також Гутцайт повідомив, що ще четверо поранені, а 22 перебувають у полоні. Він запевнив, що буде докладено всіх зусиль, аби повернути їх додому живими.

"Сьогодні більше 3 тисяч спортсменів зі зброєю захищають Україну і всю Європу. Ціною життя і здоров’я вони виборюють мирне майбутнє всього континенту. На волонтерському фронті понад 1 100 спортсменів і тренерів", - повідомив міністр. За його словами, всі вони зараз мали би бути у спортивних залах, тренуватися і тренувати, готуватися до змагань. При цьому міністр додав, що всі ці люди не змогли залишитися осторонь, коли в Україні війна з російським окупантом.

Як повідомляв УНІАН, міністри спорту 35 країн світу закликали міжнародну спортивну спільноту позбавити Білорусь та РФ впливу на міжнародний спорт.

Колективну заяву підписали міністри спорту всіх країн ЄС (крім Угорщини та Болгарії), а також США, Великобританії, Австралії, Японії, Норвегії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Канади.

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