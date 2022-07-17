Від початку повномасштабної російської агресії ЄС заморозив активи країни-агресора на майже на 14 мільярдів євро.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс озвучив країни-лідери за обсягом заморожених російських активів у Європейському союзі (ЄС) – серед них Німеччина, Франція, Австрія, Ірландія, Бельгія та Люксембург.

Заяву Рейндерса цитує керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема, наголошується, що на частку цих шести країн припадає близько €13 млрд із майже €14 млрд заморожених російських активів в Євросоюзі. У зв'язку з цим Рейндерс виступив із критикою держав-членів ЄС, які заморожують російські активи у недостатньому обсязі.

Є шість держав-членів, які виконують цю роботу (блокують активи – Ред.) У нас скалался ситуація, коли деякі країни-члени надають нам багато інформації, інші, навпаки, вкрай мало – зауважив Єврокомісар.

До цього Рейндерс заявляв, що ЄС у жовтні ухвалить директиву, яка дозволить конфіскацію арештованих активів РФ у разі обходу санкцій.

Сьомий пакет санкцій проти РФ:

Європейська комісія 15 липня схвалила спільну пропозицію для нового пакету заходів з метою збереження і зміцнення ефективності шести всебічних і безпрецедентних пакетів санкцій проти Росії.

7-й пакет передбачає введення заборони на імпорт російського золота, одночасно посилюючи експортний контроль над товарами подвійного призначення і передових технологій.

Також нові заходи мають посилити вимоги до звітності щодо зміцнення заходів щодо заморожування активів в ЄС.

16 липня 2022 року колишній міністр оборони та колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус розкритикував санкційну політику ЄС. Він заявив, що ЄС направив більше грошей Росії за газ і нафту, ніж Україні на допомогу.

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