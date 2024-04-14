Для України небезпеку становлять ворожі підводні човни, поділився спікер Військово-морських сил нашої армії.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів про поточну ситуацію з російським флотом у Чорному морі та можливі загрози від нього.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, скільки зараз російських кораблів стоять у Чорному морі і, ймовірно, готуються до якихось завдань, та скільки ракет є на їх бортах.

"Загалом вони мають приблизно 10 носіїв. Ця кількість може варіюватися залежно від боєготовності. Звісно, можна казати, що близько 40 одиниць ще є таких, які можуть складати небезпеку. Але ті, які безпосередньо можуть застосовувати озброєння, теоретично, по території України, - це носії крилатих ракет. Серед них три субмарини, по чотири ракети на борту. Це у нас проект "Варшавянка", 636-й", - зауважив Плетенчук.

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За його словами, зараз лише вони, серед носіїв ракет, намагаються виходити з Новоросійська. "І, до речі, останнє підтверджене застосування саме для завдання удару було якраз з підводного човна. Коли було завдано ударів по Запоріжжю кілька днів тому. А так загалом більше ніж за пів року лише два було підтверджених застосування носіїв крилатих ракет", - сказав речник.

У центрі уваги Тихоокеанський флот Росії - сьогодні про це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Кремль відправляє на війну, зокрема, особовий склад Тихоокеанського флоту.

Плетенчук зауважив, що перекидання Тихоокеанського флоту Росії для війни проти України не буде сюрпризом для Києва, і таке рішення Кремля може зіграти проти Росії. За його словами, якщо росіяни перекинуть Тихоокеанський флот, то оголять частину свого кордону.

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