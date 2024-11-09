Відео чергового злочину вже шириться Мережею.

Російські окупанти розстріляли полоненого бійця Сил оборони, який був поранений та без зброї. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі", — повідомив омбудсман.

За словами Лубінця, він направить відповідного листа до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. МКЧХ та ООН. Омбудсман наголосив, що розстріл полонених є порушенням Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв ведення війни.

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Воєнні злочини росіян: останні новини

Як писав УНІАН, росіяни систематично страчують полонених бійців Сил оборони та навіть цивільних українців у зоні бойових дій. Останній відомий такий випадок трапився лише кілька днів тому на Покровському напрямку. За даними Офісу Генпрокурора, окупанти стратили шістьох полонених.

Також ми розповідали, що наприкінці жовтня у щойно окупованому місті Селидове росіяни розстріляли цивільне авто та двох жінок.

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