Вона перебуває в нелюдських умовах у російському СІЗО у тимчасово окупованому Криму.

Незаконно засуджена громадянська журналістка Ірина Данилович на останньому судовому засіданні вже майже не чула запитань, вона зазнає тортур і ризикує повністю втратити слух.

На цьому наголошується у повідомленні на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Бранка Кремля перебуває в нелюдських умовах у російському СІЗО у Криму. Її стан здоров’я з кожним днем погіршується. На останньому судовому засіданні вона вже майже не чула запитань", - підкреслив омбудсмен.

Він повідомив, що попри всі прохання надати кваліфіковану медичну допомогу, окупаційні лікарі продовжують брехливо стверджувати, що жінка здорова. Проте вона може повністю втратити слух, що надалі призведе до інвалідності.

Так, Лубінець закликає припинити ці знущання, адже ненадання кваліфікованої медичної допомоги при наявності хронічних захворювань є грубим порушенням п. 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною й соціальною радою ООН, і статті 17 Федерального закону № 103-ФЗ "Про утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів", а також суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Крім того, підкреслив Уповноважений, такі дії можуть кваліфікуватись як тортури, що порушує ст. 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання; ст. 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права; ст. 3 Європейської конвенції про права людини (Свобода від нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання); статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права.

Лубінець закликає омбудсмена Росії Тетяну Москалькову терміново вжити заходів для припинення тортур проти Данилович.

Він також звертається до Верховного комісара ООН з прав людини, Генерального секретаря ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста втрутитись та сприяти припиненню знущань з громадянки України.

Стан здоров'я Данилевич в окупації - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Лубінець вже наголошував, що російські окупанти у СІЗО не видають Данилович призначені їй лікарем ліки та не надають жодної допомоги. За словами батька жінки, вона перестала чути на ліве вухо.

Сама ж жінка припускає, що в неї атрофувався слуховий нерв і вже не підлягає відновленню. Данилович впевнена, що в неї отит, який може призвести до ускладнень - абсцесу чи менінгіту.

За словами Лубінця, журналістка сильно втратила вагу, страждає на постійний головний біль та порушення координації рухів.

Через загрозу стану здоров'я та ненадання медичної допомоги Данилович оголосила сухе голодування.

Зазначимо, що наразі окупанти також незаконно утримують журналіста УНІАН Дмитра Хилюка. Його окупанти забрали з Київщини ще навесні 22-го, коли зайшли в його рідне село Козаровичі. Наразі його точне місце перебування невідоме.

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