Мешканці Гостомеля перетворили дірки від куль у паркані на квіти. Білі пелюстки прикрасили одне з подвір'їв понівеченого російськими окупантами міста.
Про це розповіла у Facebook Alla Beletskaya.
"Подивіться уважно на ці квіти. Ви бачите? Подивіться ще. Жителі Гостомеля перетворили дірки від куль в паркані на квіти", - написала вона і висловила захоплення господарями, які це зробили.
"Ми незламна нація, блін", - додала вона.
Нагадаємо, у Бородянці та Гостомелі місцеві допомагають рятувальникам розбирати завали.