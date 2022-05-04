Білі пелюстки прикрасили паркан подвір'я у понівеченому російськими окупантами місті.

Мешканці Гостомеля перетворили дірки від куль у паркані на квіти. Білі пелюстки прикрасили одне з подвір'їв понівеченого російськими окупантами міста.

Про це розповіла у Facebook Alla Beletskaya.

"Подивіться уважно на ці квіти. Ви бачите? Подивіться ще. Жителі Гостомеля перетворили дірки від куль в паркані на квіти", - написала вона і висловила захоплення господарями, які це зробили.

"Ми незламна нація, блін", - додала вона.

Нагадаємо, у Бородянці та Гостомелі місцеві допомагають рятувальникам розбирати завали.

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