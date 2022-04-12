Місцеві жителі розшукують під зруйнованими будинками людей, прибирають вулиці.

У Київській області рятувальники, волонтери та всі небайдужі люди вийшли розбирати завали. Місцеві жителі розшукують під зруйнованими будинками людей, прибирають вулиці.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Зокрема, люди вийшли допомагати рятувальникам у Бородянці та Гостомелі.

"Країна стає сильнішою, коли стають сильнішими її громадяни. Сьогодні в Бородянці та Гостомелі люди абсолютно різних професій пліч-о-пліч з рятувальниками розбирають завали, шукають людей, прибирають вулиці. Інші міста на черзі після того, як очистимо території від мін і снарядів. Спасибі вам, нація Героїв", - зазначили в ДСНС.

Тим часом, в Ірпені розчистили близько 20% вулиць. За словами міського голови Олександра Маркушина, комунальним службам у цьому сьогодні допомагали майже 300 волонтерів.

Раніше волонтерів просили приходити на Троїцьку вулицю, 21 (КП УЖКГ "Ірпінь") де можна дізнатися, що робити. Всі бажаючі підключитися до розборів завалів, по можливості, можуть брати з собою відра, лопати, віники, рукавиці.

Як повідомляв УНІАН, за 6 днів понад 8 тис. громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками. Як повідомили в прес-службі МВС, більше половини бажаючих - з Києва та Київської області. Добровольців попередили, що залучити всіх одночасно можливості немає, оскільки це небезпечно - територія, де були обстріли, часто буває замінована.

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