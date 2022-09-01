При цьому там зазначили, що даних про загальну кількість українських військовополонених не мають.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) під час евакуації українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі задокументував особисті дані близько 1800 військових.

Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні, передає Укрінформ.

При цьому він зазначив, що даних про загальну кількість військовополонених в організації не мають.

Відео дня

"Під час евакуації захисників "Азовсталі" ми змогли зареєструвати близько 1800 осіб, розраховуючи, що ми зможемо їх відвідати, але, на жаль, ми не можемо цього зробити", - сказав Мардіні.

Також він визнав, що його організація не може гарантувати безпеку українських військовополонених після того, як вони потрапили до рук російських окупантів. "Давати такі гарантії просто за межами наших можливостей", - пояснив гендиректор МКЧХ.

Мардіні повідомив, що в даний час представникам очолюваної ним організації вдалося відвідати лише кілька сотень військовополонених з обох сторін. При цьому він відмовився розповідати про умови утримання цих військовополонених, пославшись на конфіденційність.

"Але ми знаємо, що є тисячі інших, доступу до яких ми ще не маємо. Ми продовжимо вимагати доступу до всіх військовополонених, керуючись нашими гуманітарними зобов'язаннями і мандатом за Женевськими конвенціями", - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк звинуватив міжнародні організації, Міжнародний Комітет Червоного Хреста в тому, що вони відмовчуються, в той час, коли Росія українських полонених морить голодом, катує, вбиває.

Вас також можуть зацікавити новини: