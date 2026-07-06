Немає чим працювати по балістиці: Флеш розкрив, чим це загрожує

В України немає чим збивати балістичні ракети росіян, але це не є секретом, і Київ постійно просить партнерів допомогти.

В Україні на сьогоднішній день взагалі немає ракет до систем Patriot, котрі можуть збивати російськы балыстичны ракети.

Про це заявив в етері Radio NV радник міністра оборони,фахівець у галузі радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов. "Для України проблема балістики є. В нас взагалі немає чим працювати по балістичних ракетах", - сказав він.

При цьому Флеш розповів, що Україна вже законтрактувала багато ракет Patriot на майбутнє.

Відео дня

"А зараз намагаємося просити наших партнерів – країни НАТО, щоб вони дали нам у борг ці ракети і ми обіцяємо, що повернемо їх", - розповів Флеш.

Він додав, що оскільки ситуація у світі нестабільна, то у патрнерів є побоювання, що російська агресія може бути проявлена і до них.

"Є багато інформації стосовно того, що може бути агресія Росії проти Польщі, країн Балтії. І це пояснює чому багато держав намагаються зараз зберігати запаси Patriot, адже ніхто не розуміє, що буде далі - у нас такий дивний і агресивний сусід, тому це загроза для країн, які мають спільний кордон з Росією. Навіть Німеччина намагається готуватися до можливих майбутніх вірогідний дій з боку РФ. Це може бути, бо ми не розуміємо, що там в голові в Путіна", - наголосив Флеш.

Він нагадав, що проти балістики можна працювати тільки ракетами Patriot та ще кількома іншими видами ракет, але їх не дуже багато.

При цьому, як зазначив військовий, у самих росіян є запаси балістичних ракет:

"Це велика проблема. Якщо кілька разів на місяць росіяни будуть проводити масовану атаку на Київ, то вони можуть зруйнувати всю нашу інфраструктуру. Зараз це військові підприємства, потім це буде енергетика, бізнес, виробництва".

Удари росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 липня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні, під час якого українські військові не збили жодної балістичної ракети.

За даними Повітряних сил росіяни застосували ударні БПЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів - усього використали 419 засобів нападу. Зафіксовано влучання 29 балістичних (в тому числі протикорабельних) ракет та 18 ударних БПЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 16 локаціях.

Вас також можуть зацікавити новини: