Президент подякував всім у світі, хто допомагає берегти життя українців.

Російські війська застосували проти України лише від початку березня 130 ракет різних типів, понад 320 "шахедів" та майже 900 керованих авіабомб.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія щодня і щоночі дронами, ракетами й керованими бомбами веде терористичну війну проти людей, проти звичайних міст та сіл України.

"Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони російських терористів, ми можемо знищувати російську військову авіацію. Такі наші дії рятують тисячі життів і дають українській економіці змогу функціонувати. Але ми потребуємо більшого захисту – цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів. "Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні", - прокоментував Зеленський у Telegram

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Він подякував всім у світі, хто це розуміє та допомагає берегти життя людей в Україні та наголосив, що російський терор повинен програти.

Засідання Рамштайн - останні новини

На базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах сьогодні, 19 березня, проходить 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Українську делегацію очолює Міністр оборони України Рустем Умєров.

За інформацією Міністерства оборони України, пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії. Постійним пунктом обговорення лищаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка.

Міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання "Рамштайн-20" заяви, що Сполучені штати не дозволять Україні програти у війні з Росією. Глава Пентагону нагадав, що минулого тижня США оголосили про додаткову безпекову допомогу для України обсягом на 300 мільйонів доларів. За його словами, Сполученим Штатам вдалося надати цей дуже важливий пакет допомоги завдяки знаходженню зекономлених ресурсів. Він зауважив, що також Контактна група продовжує докладати зусиль для надання Україні життєво важливої безпекової допомоги.

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