Тим не менше, росіяни наполягають, що нібито знищили 38 дронів над тимчасово окупованим півостровом.

Після нічних вибухів у Криму окупаційна влада оголосила про часткове перекриття однієї з трас.

Як повідомляють окупаційні пабліки, у Криму перекрили трасу "Таврида", що веде до Феодосії. Окупанти не розкрили причину, але це сталося після нічних вибухів на півострові.

Водночас міністерство оборони РФ відзвітувало про нібито відбиту атаку невідомих безпілотників на Крим. За версією загарбників, Крим масовано атакували аж 38 БПЛА. Усі дрони окупанти нібито збили.

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Нічні вибухи у Криму - що відомо

В ніч проти неділі, 3 березня, у Криму пролунали потужні вибухи. "Бавовна" сталася у Феодосії. Очевидці повідомляли про потужні вибухи в районі нафтобази.

У мережі з'явилися відео з моментами вибухів. На одному з них голос за кадром припускає, що місто атакують дронами. Також чути, що через вибухи у дворах виють сирени автомобілів.

Близько 02:39 було перекрито рух Кримським мостом для автомобільного транспорту. Причини такого рішення невідомі.

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