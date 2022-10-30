Обійшлося без постраждалих.

Вночі ворог атакував Нікополь з важкої артилерії, обійшлося без постраждалих.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни не дали спокою Нікопольщині і цієї ночі. Накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих. У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін. Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства", - розповів він.

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Резніченко також зауважив, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.

Ситуація на фронті - що відомо

29 жовтня у Військово-Морських силах ЗСУ попередили, що з Чорного моря Україні загрожує набагато більше "Калібрів". Росіяни одночасно можуть запустити 32 ракети.

Пр цьому за добу 29 жовтня окупанти завдали п'ять ракетних та сім авіаційних ударів по території України. Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Слов'янськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині.

Водночас з 24 лютого російська армія втратила близько 70250 оосбового складу.

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