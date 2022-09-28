Українські воїни також поцілили в одну ворожу станцію-ретранслятор.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження чотирьох районів зосередження живої сили й техніки супротивника та двох опорних пунктів російських окупантів.

Крім того, ракетні війська та артилерія уразили командний пункт ворога, а також одну станцію-ретранслятор, йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18.00.

"Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби уразила два опорних пункти противника", - йде мова у дописі.

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Війна України з Росією та втрати супротивника - це варто знати

У ЗСУ 29 серпня підтвердили, що захисники нашої держави пішли у контрнаступ. 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківщина звільнена.

Також армія України має успіхи на півдні. 28 вересня стало відомо, що у Херсонській облаті ЗСУ поцілили у ворожий склад боєприпасів, знищили авто супротивників та з боєм зупинили групу диверсантів.

Варто зазначити, що станом на 28 число в Україні вже знищили близько 58 150 супротивників та, зокрема, 2 тис. 312 танків РФ.

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