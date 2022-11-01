Підрозділи протиповітряної оборони нашої країни ліквідували 45 ворожих крилатих ракет.

Минулої доби українська авіація завдала по ворогу 14 ударів, на різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 гелікоптери, 2 безпілотники та 45 ворожих крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу вдарили по 2 пунктх управління, 3 районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інших важливих військових об’єктах російських окупантів, про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БПЛА та 45 ворожих крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, увечері 31 жовтня стало відомо, що в Херсонській області українські зенітники за три хвилини знищили два російських вертольоти Ка-52 ("Алігатор").

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Зранку 1 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби супротивник завдав 60 ракетних та 15 авіаударів по нашій території. Ворожих ударів зазнали райони понад 50 населених пунктів.

31 жовтня супротивники атакували цивільні українські обʼєкти, зокрема, 55 крилатими ракетами Х-101. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено електропідстанції, об’єкти теплової генерації та гідроенергетики, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Станом на ранок 31 жовтня повідомлялося, що в Україні були ліквідовані 352 ворожі ракети й, зокрема, близько 71 820 супротивників та 253 ворожих гелікоптери.

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