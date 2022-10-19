Ударів з боку супротивника зазнали райони понад 10 населених пунктів.

За добу російські окупанти завдали 10 ракетних та 18 авіаційних ударів по Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове Донецької області, Трихати Миколаївської області та Миколаїв. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, окупанти використали 14 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed -136, 10 з яких збили підрозділи Сил оборони.

На Сіверському напрямку ворог завдавав ударів з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай Чернігівської області та Юнаківка, Хотінь, Товстодубове і Демченкове Сумської області.

На Слобожанському напрямку здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог атакував з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Гряниківка, Кам’янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка, а на Лиманському напрямку - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка.

На Бахмутському напрямку російські окупанти гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка, а на Авдіївському напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Микільське, Нескучне, Павлівка, Ольгівське, Степове та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює артилерійські обстріли в районах більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожого вогню найбільше постраждала інфраструктура Вищетарасівки Дніпропетровської області.

Ворожі обстріли України - важливі новини

У жовтні ворог почав активно атакувати іранськими дронами українські об'єкти інфраструктури, розташовані у різних містах, у тому числі у Києві. Унаслідок масованої атаки 10 жовтня загинули 20 осіб, а 108 - травмовані. Було пошкоджено низку об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, ТЕС.

17 жовтня ворожий дрон у Києві поцілив у житловий будинок, загинули п'ять осіб. Серед жертв є вагітна й літня жінки.

18 числа у столиці України внаслідок ракетних ворожих обстрілів було пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури, виникли проблеми з електро- та водопостачанням. Внаслідок атаки загинули три особи.

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