Росіяни у Бахмуті зазнали нових втрат, зазначили у Держприкордонслужбі.

У понеділок, 1 травня, у місті Бахмут Донецької області українські прикордонники в одному із секторів оборони збили два дрони російських загарбників.

Захисники України також не дозволили супротивнику змінити тактичне положення - була стрілецька сутичка, і воїни прогнали ворожу піхоту, яка хотіла зайняти позиції, розташовані ближче до рубежу оборони, повідомили у Держприкордонслужбі.

"У сусідньому кварталі оборонці відбили атаку загарбників на опорний пункт прикордонників. Стрілецька зброя та гранатомети наших захисників змусили окупанти з втратами відійти", - зазначили у відомстві.

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Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

Супротивник вже тривалий час намагається взяти під контроль Бахмут, за місто тривають запеклі бої.

2 травня спікер Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що за добу у напрямку Бахмута було 17 боїв. За його даними, ліквідовано 106 загарбників, а понад 120 - поранено.

Загальні втрати РФ в Україні вже становлять 191 420 окупантів. Крім того, ліквідовано 2 477 ворожих дронів оперативно-тактичного рівня.

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