У березні 2022 року він командував окупаційним підрозділом, який брав участь у захопленні селища Лукашівка на Чернігівщині.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського загарбника, який вчиняв воєнні злочини на період тимчасової окупації частини північних регіонів України.

Як повідомив прес-центр СБУ, мова йде про майора Даніла Кобліка – командира батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ (м. Юрга, Кемеровська область).

За даними слідства, у березні 2022 року він командував окупаційним підрозділом, який брав участь у захопленні селища Лукашівка на Чернігівщині.

Відео дня

В спецслужбі поінформували, що під час каральних рейдів на території населеного пункту окупанти взяли у полон українського військового, а також викрали трьох місцевих мирних жителів.

"Тоді потерпілих ув’язнили в одному із захоплених гаражів, де російські загарбники облаштували катівню. Коблік особисто "допитував" українського військовополоненого, застосовуючи до нього жорстокі тортури. Таким чином рашист намагався "вибити" з українця розвіддані про Сили оборони на території регіону. Однак, не отримавши жодної інформації, росіянин розстріляв українського воїна з автоматичної зброї. Після цього Коблік почав катувати інших ув’язнених. Під час тортур він періодично здійснював постріли з автомата над їхніми головами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на підставі зібраних доказів російському окупанту повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни").

"Наразі він переховується від правосуддя на території РФ і тимчасово захопленій частині України. У зв’язку з цим Служба безпеки проводить комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Наразі вже встановлені орієнтовні місця його перебування і коло контактних осіб. На воєнного злочинця РФ очікує справедливе покарання", - заявили в СБУ.

Воєнні злочини російських окупантів

Раніше СБУ повідомила про підозру екс-очільнику Оленівської колонії, який причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ. Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії "дисциплінарного ізолятора". У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами "повільного" вбивства. Для "конвоювання" людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого – "молодшого інспектора відділу нагляду" окупаційної в’язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими.

Вас також можуть зацікавити новини: