37-річний військовослужбовець під час ворожого обстрілу отримав несумісні із життям поранення.

У Чернігові сьогодні попрощалися із загиблим на Донбасі командиром протитанкового взводу, старшим лейтенантом Володимиром Шпаком.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відспівування загиблого відбулося у Катерининській церкві.

Попрощатися із військовослужбовцем прийшли кількасот людей – побратими, рідні і близькі загиблого, керівництво області та міста, представники громадськості.

Командувач військ оперативного командування «Північ», генерал-майор Валерій Залужний під час церемонії прощання зазначив, що Шпак під час обстрілу мав перебувати на командному пункті, однак він був поряд із солдатами.

«Ми втратили справжнього офіцера», - сказав він.

Поховали загиблого військовослужбовця на «Алеї героїв-учасників ООС (АТО)» на міському цвинтарі «Яцево».

У Чернігові 8 квітня, згідно з розпорядженням міського голови Владислава Атрошенка, оголошено Днем жалоби. На знак скорботи за загиблим приспущений Державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста. Також забороняється звучання розважальної музики на ринках, у інших закладах та в громадському транспорті.

Шпак загинув у районі населеного пункту Невельське Донецької області під час ворожого обстрілу 6 квітня. До ЗСУ пішов служити у 2018 році.

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Автор: Ірина Синельник