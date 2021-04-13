У Чернівецькій області оголосили дводенну жалобу у зв’язку зі смертю військовослужбовців.

У зоні проведення операції Об’єднаних сил сьогодні загинув 40-річний військовослужбовець з Чернівців, старший солдат Олексій Мамчій.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

«Ще одна трагічна звістка з фронту. Російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях в районі Майорська захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина», - зазначив він.

Посадовець додав, що молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, у 2016 році також загинув на фронті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, в області 13 та 14 квітня оголошено жалобу за загиблими на фронті протягом двох днів військовослужбовцями – Ярославом Карлійчуком та Олексієм Мамчієм. Зазначається, що відповідне розпорядження підписав голова ОДА Осачук.

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«На знак скорботи на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено Державні прапори України, скасовано всі розважальні заходи, внесено зміни до програми теле- та радіомовлення. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих», – повідомили в прес-службі.

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Від початку доби, 13 квітня, у районі проведення операції Об’єднаних сил біля населеного пункту Майорськ унаслідок скидання гранат на позиції ОС загинув український військовослужбовець, двоє дістали поранення.

Учора, 12 квітня, внаслідок обстрілу на фронті загинув 24-річний Ярослав Карлійчук, який народився у селі Черепківці Глибоцької територіальної громади Чернівецької області.

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Автор: Микола Кобилюк