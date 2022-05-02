В результаті ворожої атаки свині не загинули, зазначили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

У Дніпропетровській області ракета російських окупантів влучила у свинокомплекс.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ще два "прильоти" у Синельниківському районі. Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів", - наголосив голова ОВА.

Друга ракета влучила в посадку.

"Орки вже "денацифікували" наших курей, тепер перейшли на свиней", - написав Резніченко.

Війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, в Дніпропетровській області. РФ назвала війну в Україні спецоперацією, спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" громадян нашої держави.

Нагадаємо, 1 травня російська ракета влучила у склади агропідприємств у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Постраждалих не було.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти підтягують сили на південь України, щоб спробувати атакувати міста на Дніпропетровщині, що може стати стратегічним успіхом Росії у війні.

Уранці сьогодні, 2 травня, Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти знову завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Зруйновано склад із зерном у Синельниківському районі, за попередніми даними, постраждалих немає.

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