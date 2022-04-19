Руйнувань зазнали цивільні об’єкти – житлові будинки, церква, заклад освіти, комунальна інфраструктура, адміністративні будівлі.

За добу російські окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, серед них - дитина.

Як повідомляє у Facebook Національна поліція, за добу в області задокументовано 21 обстріл.

"Російські війська обстріляли 17 населених пунктів. Є загиблі та поранені, серед них - дитина. Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини - Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Лиман, Краматорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Велика Новосілка, Новгородське, Нью-Йорк, Луганське, Шандриголове, Нікольське Святогірської громади, Торське, Зарічне, Роздольне, Берестове", - сказано в повідомленні.

В поліції зазначають, що руйнувань зазнали цивільні об’єкти – житлові будинки, церква, заклад освіти, комунальна інфраструктура, адміністративні будівлі.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Поліція Донецької області закликає людей дотримуватись комендантської години, не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, бо ворог розстрілює цивільні авто. Також попереджають, щоб не піднімали невідомі предмети та не чіпали нерозірвані снаряди. "Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт", - йдеться в повідомленні.

Нова фаза війни

Після невдалого наступу з півдня Білорусі на Київщину, Сумщину й Чернігівщину розгромлені війська ворога були змушені відступати до початкових позицій і перегруповуватися.

Основні зусилля РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

Паралельно триває блокада й обстріли Маріуполя, а також завдання Росією ракетних ударів по інших містах.

18 квітня стало відомо про початок нової фази війни. Майже по всій лінії фронту Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону.

Напередодні цієї фази українське керівництво закликало європейських партнерів і США забезпечити ЗСУ негайним важким наступальним озброєнням, необхідним не тільки для ефективної оборони вільних територій, а звільнення районів, що були окуповані Росією з 24 лютого.

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