Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки.

Російські загарбники ударили трьома ракетами з зенітно-ракетних систем С-300 по центру міста Гуляйполе.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у Telegram.

"Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С-300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога", - заявив він.

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Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Ситуація в Запоріжжі: останні новини

Російська Федераці без оголошення війни вторглася в Україну рано вранці 24 лютого. Вороги не раз обстрілювали мирні населені пункти, зокрема, в Запорізькій області.

У ніч на 24 вересня загарбники вдарили в об'єкти інфраструктури Запоріжжя, в житловому будинку була пожежа. Через новий ворожий обстріл загинула жінка, і постраждали 9 осіб.

У ніч на неділю, 25 вересня, Запоріжжя знову стало мішенню російських окупантів – ворожі ракети влучили у кілька районів обласного центру і село, розташоване біля нього. За словами голови Запорізької обласної Військової адміністрації Олександра Старуха, три людини отримали поранення.

Росіяни стріляли по Запоріжжю і вночі 26 вересня. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки виникли пожежі.

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