УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Харкові на тлі російської агресії в Україні.

Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам. Місто Харків й область постійно обстрілюються окупантами, гинуть мирні жителі.

УНІАН веде онлайн-трансляцію з Харкова та області в середу, 20 квітня:

06:00 Ніч у місті пройшла відносно спокійно. Увечері харківські Телеграм-канали публікували відео чергового обстрілу, проте після опівночі нових даних про ворожі удари не надходило.

Інформації про нічні повітряні тривоги в регіоні також не було.

03:00 Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію про те, що окупанти застосували хімічну речовину на Ізюмському напрямку (Харківська область). За його даними, у 12 солдатів спостерігалися проблеми з диханням і почервоніння очей.

Нагадаємо, російські війська вранці 24 лютого вторглися в Україну і почали повномасштабне вторгнення.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав ударів по Харкову.

В РНБО повідомили, що 18 квітня окупанти майже по всій лінії фронту Харківської Донецької та Луганської областей намагалися прорвати українську оборону.

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