Під завалами будинку в Ізюмі Харківської області знайдено тіла 44 цивільних.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!", - повідомив він.
Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і цивільні, зокрема в Харківській області. У результаті ворожих атак були руйнування та жертви.
Пізніше ворог пішов у наступ на частині сходу української держави. Місто Ізюм було гарячою точкою.
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