Місцева влада закликає громадян перебувати в укриттях.

На території Київської області працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі. Він закликав громадян перебувати в укриттях та безпечних місцях до завершення тривоги.

"Жителі Київщини! У регіоні працює протиповітряна оборона", - зазначив він.

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Наразі повітряна тривога лунає у Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Луганській областях.

Російські атаки

Як повідомляв УНІАН, вночі російські загарбники атакували Миколаївську область іранськими ударними безпілотниками "Shahed".

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв про збиття.

За словами представника Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександра Заруби, армія Російської Федерації здатна атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе за будь-яких погодних умов.

Раніше представниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що російські окупанти можуть використовувати іранські дрони з нової партії - на них фіксують інші серійні номери.

Нагадаємо, що 10 грудня Росія запустила дрони-камікадзе по енергооб’єктам в Одеській області.

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