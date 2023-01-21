Тренування проведено у відповідності до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі, зазначив командувач Об’єднаних cил ЗСУ.

У Київській області проведено комплекс тренувальних заходів із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості.

За словами командувача Об’єднаних cил Збройних cил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури, про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю командування Об’єднаних cил.

У навчанні взяли участь підрозділи ЗСУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки та Нацполіції.

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"Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта, застосувавши сили та засоби у відповідності до їх призначення", - зазначив командувач.

Він розповів, що під час тренування було відпрацьовано перелік питань щодо боротьби із засобами повітряного нападу та знищення противника, який намагався здійснити десантування.

Крім того, командири продемонстрували своє вміння застосовувати резерви, від яких залежить стійкість оборони, а також своєчасне переміщення їх на загрозливі напрямки.

"Дані тренування проведено у відповідності до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей. Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО. Його ефективність полягає у тому, що кожен підрозділ, кожен військовослужбовець працює задля набуття спроможностей до виконання цілого спектру завдань", - повідомив Наєв.

Як зауважив генерал-лейтенант, саме тому на кожне тренування виноситься окремий спектр завдань і створюється окрема тактична обстановка. Такий процес триває постійно.

Ситуація в Київській області - важливі новини

Наприкінці минулого року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що РФ зробить ще одну спробу захопити Київ. Пізніше українські прикордонники зазначали, що сил, які Росія зібрала у Білорусі, не вистачить для нового наступу.

21 січня стало відомо, що Служба безпеки України в Києві на території Деснянського району проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи.

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