В українській спецслужбі попросили громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей.

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Деснянського району Києва, зокрема, на території Лісового житлового масиву та на прилеглих територіях.

Ситуація в Києві зараз така - відповідні заходи здійснюються у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією, повідомляє прес-центр СБУ.

"Мета - посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, безпекові заходи проводять з урахуванням правового режиму воєнного стану. У цьому зв'язку можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Крім того, буде здійснено огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

"СБУ просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додали в СБУ.

Ситуація в Києві станом на сьогодні - що треба знати

Росіяни не раз били по Києву ракетами й дронами, було пошкоджено об'єкти інфраструктури, є руйнування, постраждалі та жертви. Через ворожі удари по энергетичних об'єктах виник дефіцит електрики. Пізніше ситуація з електропостачанням покращилася, і у столиці світло знову почали вимикати за графіками.

Варто зазначити, що 11 січня у Києві правоохоронці проводили контррозвідувальні заходи у Печерському районі, зокрема, для того, щоб підвищити безпеку осіб, які перебувають під державною охороною.

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