ЗСУ дають відсіч, але ситуація дуже важка.

В Попасній точаться бої між Збройними силами України та російськими окупантами. Ворог потроху рухається вглиб і вже захопив окремі багатоповерхівки та будівлі поліції. ЗСУ дають відсіч, але їм потрібна підтримка.

Відповідну заяву зробив голова міської військової адміністрації Попасної Микола Ханатов у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"[Захоплений] не тільки приватний сектор. Вже в багатоповерхівках вони є. Будівлі поліції вони вже захопили. Ситуація дуже важка. В Попасній залишаються цивільні. Вона навіть на кілька хвилин не можуть відійти від укриттів, тому що постійні обстріли", — заявив Ханатов.

За словами голови міської адміністрації, окупанти постійно тиснуть і намагаються прорвати оборону ЗСУ. Українські захисники дають відсіч, але вони потребують озброєння і підкріплення.

Зараз у Попасній "все розбито, і немає можливості відновлювати" хоч щось. У місті залишаються від двох до трьох тисяч жителів. Люди вмирають навіть в укриттях — сто людей загинули від обстрілів в притулках.

"Щодо евакуації…якщо це можна назвати так. Керівник газової служби, керівник водоканалу, вчитель самостійно сідають за кермо автівки, або автобусу. Їдуть в Попасну з гуманітарною допомогою, яку ми отримуємо в обласній адміністрації. На зворотному напрямку вони по повній беруть людей в свої транспортні засоби. Наприклад, вчора в шкільний автобус, який розрахований на 23 місця, вдалося вмістити майже 50 людей", — розповів Ханатов.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Попасна вже нагадує Маріуполь. Минулої ночі ворог перейшов у наступ на території міста, але ЗСУ відбили атаку і ліквідували десятки окупантів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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