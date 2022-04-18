Ведучий закликав жителів Луганської та Донецької областей евакуюватися, адже РФ хоче просто знищити міста Донбасу.

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров побував в Луганській області і показав руйнування в Лисичанську. Він закликав жителів Донбасу евакуюватися, адже Кремль вирішив влаштувати на Луганщині "другий Маріуполь".

Комаров показав відео руйнувань у Лисичанську на своїй сторінці в Instagram.

Ведучий розповів, що РФ провалила свою так звану "спецоперацію", тому окупанти включили підлу тактику. Російські військові просто вбивають людей і знищують міста, сподіваючись "просуватися" по випаленій землі.

"Типу звільнили. На жінок, дітей і людей похилого віку їм плювати. Все одно потім скажуть по тєлєку, що "вони самі себе обстріляли". Їдьте з Сєвєродонецька. Якщо ваші рідні без інтернету - телефонуйте сусідам, друзям, знайомим. Поки з міста вийти можна, але Кремль хоче зробити тут за масштабами трагедії і руйнувань другий Маріуполь. Ворог без честі, совісті і принципів. Він поранений. Він в конвульсіях. 9 травня йому важливо повісити своєму населенню на вуха нову брехливу локшину. Заради цього Донецьку і Луганську область, якою вони "захищають", прямо зараз стирають з лиця землі", - написав Комаров.

На відео ведучий показав величезну воронку, яка залишилася після "прильоту" в Лисичанську. Житель міста розповів Комарову, що під час того обстрілу загинула одна людина.

"Наші бійці добре дають відсіч. Тому армія РФ, нездатна на чесний бій, просто зносить мирні міста з повітря: авіабомбами, ракетами, артилерією. Купа винищувачів РФ. Заходять, далеко не метушаться-бояться. Особливо не ціляться. Багато льотчиків з досвідом вже не хочуть виконувати накази, тому часто літають сц****ві курсанти, яким пообіцяли підвищення у званні та ще якісь плюшки за вбивства. Залетіли, скинули бомби все одно куди й звалили... Буде великий бій. Не силовикам зараз на сході біля лінії вогню занадто небезпечно. Будь ласка, всі хто близько, їдьте", - резюмував Комаров.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Комаров показав жахливі наслідки російських бомбардувань на Чернігівщині.

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