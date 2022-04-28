Серед викраденого - оригінальні роботи Куїнджі та Айвазовського, стародавні ікони та унікальний рукописний сувій тори, Євангеліє 1811 року.

Російські окупанти підтвердили викрадення та вивезення в Донецьк більш як дві тисячі унікальних експонатів з музеїв Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Телеграм.

"Окупанти "звільнили" Маріуполь від історичного та культурного спадку", - сказано в повідомленні.

В міськраді зазначають, що йдеться про оригінальні роботи Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського. Стародавні ікони та унікальний рукописний сувій тори.

"Виготовлене венеційською типографією для маріупольських греків Євангеліє 1811 року та понад 200 медалей з музею медальєрного мистецтва Харабета", - сказано в повідомленні.

Маріупольська міська рада готує матеріали до правоохоронних органів для початку кримінального провадження та звернення до Інтерполу.

Нагадаємо, що за минулу добу армія РФ всю ніч скидувала авіабомби на польовий госпіталь, який розташований на заводі "Азовсталь".

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