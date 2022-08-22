Гауляйтер Іващенко хоче перейти під контроль ватажка "ДНР", зазначив радник очільника Маріуполя.

У захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області на проспекті Металургів у районі Зоопарку знову спалили машину - це наслідки кримінальної боротьби у місті між посіпаками окупантів.

Через кримінальну боротьбу місту загрожує "нова хвиля замахів, підривів та підпалів", попередив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму каналі в Telegram.

"В Маріуполі чергова спалена автівка… Це наслідки кримінальної боротьби за вплив від поплічників куратора від Росії - кримінального авторитета Петра Іванова. Небезпечні 90-ті посилюють небезпеку в Маріуполі", - зазначив він.

За словами Андрющенка, зараз основна битва розгортається між гауляйтером Костянтином Іващенком та посіпаками Іванова. Радник мера додав, що Іващенко намагається перейти під контроль ватажка самопроголошеної "ДНР" Дениса Пушиліна.

"Головна битва зараз розгорнулась між Іващенком, який намагається перейти з контролю Іванова - Сабліна (депутат Держдуми Росії, куратор окупації Маріуполя - Ред.) під контроль Пушиліна (ФСБ проти ФСБ), та представниками Іванова. Тому нас чекає нова хвиля замахів, підривів та підпалів. Росія та бантитизм - сіноніми. Тепер - буквально", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники майже повністю знищили Маріуполь та взяли його під контроль. У місті загинули десятки тисяч осіб.

20 серпня Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі скоєно замах на Костянтина Іващенка.

За даними російських Telegram-каналів у момент під'їзду гауляйтера на в'їзді в Зоопарк спрацював вибуховий пристрій, гауляйтер не постраждав.

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