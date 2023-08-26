За версією "невтішної" вдови, отрута містилася у воді.

У Росії родичі "мінуснутого" окупанта Павла Губіна поскаржилися, що його отруїли українці. За версією дружини, "Паша просто попив води".

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, 35-річний механік-водій із Волгоградської області пішов воювати проти України добровільно. Причиною смерті Павла стало не поранення, а нібито отруєння. Загарбник, попри попередження командирів, випив воду, запропоновану українцями на окупованих територіях.

"8 серпня чоловік перестав виходити на зв'язок. Товариші по службі говорили, що в цей час йому було вже дуже погано, його мучили діарея, постійне блювання, висока температура... Він не "косив", він сам пішов туди, добровільно. Паша просто попив води. Їм казали не брати нічого у місцевих, але як утримаєшся, коли там така спека! Ось він і попив. Потім йому стало погано... Прийшла додому і дізналася, що Павла нема в живих", – згадала вдова загарбника.

Відео дня

Втім, найбільше "невтішну" дружину турбує те, що її чоловіку у липні нарахували лише 12 тисяч рублів зарплати, а в серпні - нуль.

Схожі історії

Як повідомляв УНІАН, відчайдушні українці тихо воюють з окупантами на окупованих територіях. Раніше українська бабуся отруїла 8 окупантів пиріжками.

"Ми голодуємо!.. Бабуся одна пиріжки принесла - 8 осіб у цинку виїхало", - розповів військовий РФ в одному з аудіоперехоплень.

Вас також можуть зацікавити новини: