Супротивник хоче викурити захисників міста з "Азовсталі", поділилися в Маріупольській міськраді.

У Маріуполі Донецької області окупанти готують велику хіматаку, вона очікується в середу, 11 травня.

Противник хоче викурити з заводу "Азовсталь" українських воїнів, розповів депутат Маріупольської міськради Олександр Лашин у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook.

"...щойно мені стало відомо, вийшли люди з Маріуполя на зв'язок, про те, що 11 числа готується велика хімічна атака на "Азовсталь". І в Маріуполі попереджають місцевих жителів, щоб з завтрашнього дня вони не виходили на вулиці, тому що наших хлопців, наших героїв хочуть викурити з "Азовсталі...", - сказав він.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і цивільні. Противнику вдалося заблокувати Маріуполь.

11 квітня полк "Азов", який захищає місто, повідомив, що росіяни застосували хімзброю проти військовослужбовців і цивільних. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки постраждали кілька осіб.

Бійці полку "Азов" та чимало мирних жителів ховалися від атак окупантів на заводі "Азовсталь". Президент РФ наказував не штурмувати територію заводу, проте окупанти все одно проводили штурмові дії.

Потім з території підприємства вдалося евакуювати сотні людей.

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