Серед ліквідованих були "кадирівці".

В окупованому Мелітополі невідомі патріоти за понад три тижні ліквідували вже 70 окупантів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"У період з 20.03 по 12.04.2022 ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі "кадирівці", - йдеться у повідомленні.

У розвідці додають, що нічні патрульні загинули від ножових та вогнепальних поранень. Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує.

"Є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя. Наразі підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ", - додали в ГУР.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти викрали вже 106 громадян, включаючи журналістів.

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