Окупанти поцілили у приватне підприємство.

В ніч на 29 листопада російські загарбницькі війська вдарили по Дніпру ракетами.

Окупанти скерували на нічне місто кілька ракет, на місці удару почалася пожежа, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа", - написав він.

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Голова обласної військової адміністрації відзначив, що зараз на місці працюють усі служби. Деталі удару з’ясовують.

Обстріли України

Як повідомляв УНІАН, ввечері у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях лунала повітряна тривога. У соціальних мережах повідомляли про звуки вибухів у Полтаві та Дніпрі.

Останні місяці Росія систематично завдає масованих ударів по критичній системі України. У Міністерстві енергетики заявляли, що останнього разу країна пережила блекаут.

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що окупанти готують нові удари по країні.

У останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині України.

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