Ворог постійно застосовує тактику подвійних ударів, зазначили у Силах оборони півдня.

Начальник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила журналістам на місці події, що сьогодні російська армія запустила по Одесі щонайменше дві ракети "Іскандер".

"Сталася жахлива атака з використанням балістичної зброї - ворог підступно атакував Одещину, випустивши з території тимчасово окупованого Криму ракети, імовірно, "Іскандер-М"… Попередньо, відомо про дві ракети. Внаслідок атаки сталося руйнування 3-поверхової будівлі в рекреаційній зоні. Щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень...", - сказала Гуменюк.

За її словами, тактика подвійних ударів ворогом застосовується постійно. Зокрема, в зоні відповідальності Сил оборони півдня українські військові неодноразово фіксували, як під час роботи відповідних служб на місцях прильотів відбувалися повторні удари. Це стосується, як артилерії армії РФ - у прифронтових регіонах, так й ракетних ударах, наприклад, на Миколаївщині. "На Одещині також дуже часто під час роботи рятувальних служб їм приходиться переходити до укриття під час повторної повітряної тривоги", - сказала військова.

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За її словами, попередньо відомо, що в Одесі сьогодні є 14 загиблих та 46 постраждалих, серед яких - медики та рятувальники, які прибули на допомогу після першого удару.

Гуменюк додала, що балістика збивається дуже складно - це зброя, яка надзвичайно важка для ураження. За її словами, за останній тиждень по Одещині було завдано щонайменше чотири ракетні удари (разом з тим, що відбувся 15 березня) з використанням авіації, ракетами різного типу, які ворог спрямував, у тому числі у напрямку узбережжя. Це загарбники роблять, щоб, зокрема, "перевірити" готовність систем протиповітряної оборони. "Не виключно, що готувався саме балістичний удар", - сказала Гуменюк.

У центрі уваги Одеса - обстріл сьогодні виявився смертоносним

Нагадаємо, в Одесі 15 березня через ракетний удар, завданий російською армією, загинуло щонайменше 14 людей, майже півсотні отримали поранення. Серед загиблих фельдшер та рятувальник, які після першого удару прибули на допомогу постраждалим.

Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень, уточнюються. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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