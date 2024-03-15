Завтра в Одесі та області буде День жалоби.

В Одесі через ракетний удар, завданий російською армією, загинуло 8 людей, понад два десятки отримали поранення. Пізніше стало відомо, що число жертв в Одесі стрімко зросло.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за даними слідства, 15 березня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили ракетну атаку по Одесі. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт. "Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер. Понад 20 людей отримали поранення", - розповіли у прокуратурі.

Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень, уточнюються. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

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За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними МОЗ України, внаслідок атаки водій екіпажу "швидкої" тяжкопоранений. За його життя борються медики. "Наразі відомо про понад 30 постраждалих. На місці працюють рятувальники та команди медиків. Співчуття близьким та рідним", - йдеться у повідомленні.

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. "Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих…", - наголосив Кіпер.

У центрі уваги Одеса - обстріл з боку супротивника виявився смертоносним

Сьогодні, 15 березня, внаслідок російського ракетного удару по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники одразу прибули на місце удару та почали гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт армія РФ повторно завдала ракетного удару, внаслідок якого загинули рятувальник та фельдшер.

За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітники ДСНС. Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальних автомобілі.

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