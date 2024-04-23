Наразі зафіксовано пошкодження майже 60 квартир у 22 будинках.

Мерія Одеси оприлюднила відео з наслідками дронового удару по житловому сектору вночі 23 квітня.

За інформацією мера Геннадія Труханова, наразі зафіксовано пошкодження 58 квартир у 22 будинках.

"Четверо людей перебувають у лікарнях, з них – дві дитини, 2011 та 2014 років народження. Також серед постраждалих – двоє немовлят", - розповів міський голова.

На місці працюють комунальники, мешканцям понівеченого будинку допомагають забрати необхідні речі зі своїх квартир. Запропоновані місця для тимчасового розміщення.

Мер також оприлюднив відео, на якому зафіксовані жахливі наслідки влучання безпілотника-вбивці. Оселі людей перетворилися на руїни, речі розбиті, розтрощені дитячі візочки. Частина потерпілих взагалі залишилися без речей, майна, бо вибігали вночі, в чому були. Наприклад, у квартирі родини з немовлям вціліли тільки холодильник та пральна машина, інший чоловік вибіг на вулицю просто з телефоном в руках та, мабуть, це і врятувало його життя.

За даними лікарів, двоє потерпілих, 1990 та 1953 років народження, отримали переломи лопатки, рук та черепно-мозкові травми. Наразі медики стабілізують їхній стан, щоб провести відповідні хірургічні операції. Стан цих людей оцінюється як середньої тяжкості.

Як повідомив журналістам речник Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, Одеса фактично перебуває на першому рубежі ворожих атак, які загарбники здійснюють з боку Чорного моря.

"Одеса, південь є своєрідними форпостами, які зустрічають ворога з моря", - сказав він.

За словами Плетенчука, підрозділи ЗСУ постійно ведуть відповідну роботу, щоб не допустити влучань ракет та дронів російських загарбників, але, на жаль, трапилося влучання у житловий сектор. Загалом вночі на Одещині було збито сім ворожих "шахедів", з яких чотири – бійцями ВМС ЗСУ.

За даними Одеської обласної прокуратури, внаслідок атаки зазнали поранень дев’ять місцевих жителів, зокрема, четверо дітей. Це хлопчик і дівчинка 5 та 9 місяців, двоє хлопчиків 9 та 12 років. Дітей та трьох дорослих із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

"Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, торговельні об'єкти та автомобілі. Вибито шибки у житлових будинках та будівлях, прилеглих до місць падіння уламків", - додали у прес-службі прокуратури.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російська армія атакувала Одесу дронами: що відомо

У ніч на 23 квітня російські терористичні війська спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону. Вдалось збити 11 баражуючих снарядів: 7 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині.

Внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян, сталося займання. Попередньо йшлося про руйнування 14 квартир та 7 постраждалих, згодом стало відомо, що врятовано 34 особи, постраждали 9 людей, з них четверо – діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року.

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