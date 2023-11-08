Фігуранти виконували вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні.

СБУ повідомила про підозру ще 26 карателям-окупантам з так званого "МВС РФ" на Херсонщині, які катували українців струмом та забивали кийками до смерті.

Як повідомляє прес-центр СБУ, українська спецслужба встановила особи учасників злочинної організації "головного управління МВС РФ Херсонської області" на тимчасово окупованій частині регіону.

Йдеться про 25 колаборантів та одного росіянина, які після початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно приєдналися до створеного агресором карального органу. Після "співбесід" з кадровими співробітниками ФСБ їх призначили до складу так званого "Новокаховського міського відділу поліції". Там фігуранти виконували вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні. Для цього вони використовували "арсенал" репресивних методів – викрадали мирних жителів та ув’язнювали їх до російських катівень.

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За даними прес-центру, у "застінках" потерпілих піддавали жорстоким тортурам із застосуванням електричного струму.

"Зафіксовано факти забиття людей до смерті гумовими кийками. Використовуючи масові викрадення, тортури та вбивства цивільних рашисти намагались залякати місцевих жителів і зламати спротив окупаційному режиму", - наголошують у СБУ.

Встановлено, що підбір кандидатів на "посади" карателів здійснював колаборант Олег Шорохов – колишній правоохоронець, який у квітні 2022 року очолив окупаційний "міськвідділ".

За даними слідства, йому "допомагав" колишній співробітник російської поліції, якого "відрядили" до захопленого міста для координації злочинних дій колаборантів з місцевого підрозділу "МВС РФ".

Після зарахування до карального органу "новобранці" отримували "посвідчення", формений одяг російського зразка та вогнепальну зброю.

Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за кількома статтями ККУ: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 127 (катування); ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

У СБУ оприлюднили всі прізвища фігурантів, наймолодший з них - Дмитро Прокопець, якому лише 21 рік.

Як зазначається, оскільки фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Війна в Україні - злочини проти українців

Нагадаємо, тюремний строк отримав доктор наук, керівник однієї з кафедр Одеської юридичної академії, який розробив концепцію "Миколаївської народної республіки" для окупантів. Його "концепція" передбачала тотальну денацифікацію усіх сфер життєдіяльності миколаївців. Сам фігурант на початку повномасштабного вторгнення Росії був завербований кадровим співробітником головного управління генштабу ЗС РФ. За вказівкою агресора зрадник також збирав розвіддані про місця базування підрозділів ЗСУ, СБУ та Національної поліції.

Водночас у Чернігові судили 15 окупантів, які катували понад 300 жителів Ягідного.

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