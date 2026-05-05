Удари України по Москві змінюють поведінку Путіна, – The Telegraph

Дрони ЗСУ досягають Москви та завдають ударів по системі ППО, що змушує російського диктатора ховатися в бункері.

Глибокі удари України по території Росії посилюють тиск на Кремль і формують у президента РФ Володимира Путіна дедалі більш закриту та жорстку модель прийняття рішень, пише The Telegraph.

Серія атак, включаючи удар безпілотника по житловому будинку на вулиці Мосфільмовській у Москві, продемонструвала вразливість навіть найбільш захищених районів російської столиці. Зазначається, що інцидент стався всього за кілька кілометрів від Кремля та будівлі Міноборони РФ.

На тлі цих подій було звільнено з посади командувача повітряно-космічними силами РФ генерала Віктора Афзалова, який відповідав за систему протиповітряної оборони.

Видання зазначає, що Україна активно нарощує удари на великі відстані, реалізуючи стратегію "перенесення війни на територію Росії". За оцінками, до 70% населення РФ вже перебуває в зоні дії українських безпілотників.

Удари наносяться по нафтопереробних заводах, військових об'єктах і логістичній інфраструктурі, включаючи регіони аж до Уралу. Тільки в квітні були атаковані щонайменше 14 НПЗ і низка промислових підприємств, зазначається в публікації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість ударів середньої дальності істотно зросла і буде збільшуватися:

"Настав час російському керівництву вжити реальних кроків для припинення війни, тим більше що Міністерство оборони Росії вважає, що не зможе провести парад у Москві без доброї волі України".

У досьє розвідки, опублікованому цього тижня, стверджується, що російський президент проводить більшу частину часу, сховавшись у бункерах, і більше не довіряє людям зі свого оточення, не дозволяючи їм мати мобільні телефони з доступом до Інтернету.

Україна також змінила тактику: замість широкого охоплення вона концентрує удари на окремих об’єктах, поступово "пробиваючи" системи ППО та виявляючи вразливі місця.

За даними агентства Bloomberg, удари по енергетичній інфраструктурі в квітні призвели до різкого падіння середньої пропускної спроможності нафтопереробних заводів до найнижчого рівня з грудня 2009 року.

Наприкінці минулого тижня президент України заявив, що такі удари з великої відстані у 2026 році вже позбавили Кремль 7 млрд доларів.

В останні місяці Україна не тільки покращила масштабування своїх існуючих моделей, а й представила нові дрони-камікадзе "Хмаринка" з дальністю польоту 50 кілометрів, які, як передбачається, здатні нести в сім разів більший корисний вантаж, ніж стандартний FPV-дрон, а також так звані дрони "Марсіанин" зі штучним інтелектом.

На тлі атак посилилися внутрішні заходи безпеки. За даними джерел, особи, наближені до Путіна, проходять подвійний контроль при вході до Кремля, не використовують мобільні телефони з доступом до інтернету, пересуваються лише транспортом спецслужб. Також розширено повноваження Федеральної служби охорони, а спостереження поширюється навіть на обслуговуючий персонал.

Підготовка до 9 травня проходить в умовах підвищеної тривоги. Масштаб заходів скорочено через ризик нових атак.

Зеленський прокоментував ситуацію:

"Вони бояться, що дрони можуть прилетіти на Червону площу. Це багато про що говорить".

Україна може зірвати парад 9 травня в Москві

Раніше видання Forbes повідомляло, що українські безпілотники все частіше вражають цілі в глибині Росії, включаючи Москву, що створює нові ризики для проведення параду до Дня Перемоги 9 травня на Червоній площі.

Зазначимо, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що тільки президент і військове керівництво України вирішуватимуть, чи дотримуватися Україні так званого перемир'я 9 травня, чи, навпаки, задіяти сили та засоби для нанесення ударів по Москві під час параду.

