Євросоюз та Україна створять новий альянс дронів

Єврокомісія вже шукає засновників – заявки прийматимуть до 25 травня.

Європейська комісія оголосила конкурс на участь у створенні нового Альянсу ЄС-Україна з питань безпілотників. Відповідну заяву опублікувала пресслужба ЄК.

Засновників оберуть серед заявників, які мають досвід роботи в екосистемі оборонних дронів ЄС та України. Саме з них сформують перший склад правління Альянсу ЄС-Україна з питань дронів. Ці люди будуть відігравати ключову роль у формуванні діяльності та пріоритетів нового союзу.

"Цей альянс сприятиме зміцненню безпеки та оборони ЄС та України шляхом розвитку інноваційної промислової екосистеми у сфері оборонних безпілотних літальних апаратів", – йдеться в повідомленні.

Стверджується, що новий Альянс Євросоюзу та України буде підтримувати розвиток передових технологій у сфері безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм.

"Як екосистема, очолювана промисловістю, він сприятиме європейським зусиллям щодо створення комплексного потенціалу у сфері безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм на основі "Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року" та Плану дій Європейської комісії щодо безпеки безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм", – додали в Єврокомісії.

Прийом заявок триватиме до 25 травня 2026 року.

Очікується, що Альянс почне працювати в найближчі місяці.

Дрони на війні

Видання Bloomberg повідомляє, що українські дрони почали долітати до віддалених міст Росії, де війну вважали чимось далеким. Дальність ураження сягає 1600 кілометрів. Загалом, тепер БПЛА здатні атакувати чверть території та 70% населення РФ, пише видання.

Водночас Forbes пише Україна стала полігоном військової революції століття. Саме на українському полі бою війна перейшла до ери дронів. До 75% втрат на фронті спричиняють саме безпілотники.

